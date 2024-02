F1, Lewis Hamilton sul passaggio in Ferrari: “Ho seguito l’istinto. Non lo sapevano nemmeno i miei genitori”

Lewis Hamilton è tornato a parlare del suo trasferimento in Ferrari previsto per il 2025. Il sette volte Campione del Mondo di F1 sbarcherà a Maranello il prossimo anno, quella che inizierà nel weekend in Bahrain sarè la sua ultima stagione in Mercedes. Nel corso del podcast “F1: Back at Base”, trasmesso sulla BBC, il ribattezzato Re Nero ha dichiarato: “Non ho parlato con nessuno. Non l’ho detto ai miei genitori fino al giorno dell’annuncio. Quindi, nessuno lo sapeva. Volevo davvero farlo per me stesso. In definitiva, dovevo scoprire cosa sarebbe stato meglio per me“.

Lewis Hamilton ha poi proseguito, raccontando come ha preso la decisione di accasarsi presso il Cavallino Rampante: “È successo tutto molto velocemente e fondamentalmente conoscevo Fred [Vasseur, team principale Ferrari, ndr) da molto tempo. E per quanto mi riguarda, ero eccitato per il nuovo anno, ma senza sapere cosa mi avrebbe riservato il futuro e senza sapere per quanto tempo avrei corso, ma sapendo che mi sentivo super motivato ed entusiasta di continuare a correre“.

Il pilota britannico ha poi concluso: “Insomma, l’opportunità è saltata fuori e mi sono detto: ‘Ok, devo pensarci un attimo’. “Non ho avuto molto tempo per pensare, ho dovuto seguire il mio istinto e ho deciso di cogliere l’occasione“.