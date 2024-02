NASCAR, Las Vegas torna protagonista. Chi vincerà in Nevada?

Il primo vero ovale da 1 miglio e mezzo presente nel calendario 2024 della NASCAR Cup Series verrà affrontato questo fine settimana nella caratteristica location del Las Vegas Motor Speedway. Una prova da 267 giri attende i protagonisti nello Stato del Nevada, specifico impianto che negli ultimi anni ha regalato delle prove molto spettacolari.

Joey Logano (2019, 2020), Brad Keselowski (2014, 2016), Alex Bowman (2022), Kyle Larson (2021), Martin Truex Jr (2017) e Kyle Busch (2009) vantano almeno un successo nella prova primaverile di Las Vegas.

Menzione d’onore per l’ultimo pilota citato, padrone di casa da tenere in considerazione per il successo finale. Il volto di Chevy e RCR ha vinto una sola volta questo evento che per ben quattro volte ha premiato Jimmie Johnson (2005, 2006, 2007, 2010).

L’ovale gestito da Speedway Motorsports LLC è stato inaugurato nel 1999 ed è un classico tracciato da 1 miglio e mezzo con quattro curve con un pendenza costante di 20 gradi. La sagoma può ricordare quella del Charlotte Motor Speedway anche se vi sono delle caratteristiche particolari rispetto all’impianto che successivamente ospiterà la Coca-Cola 600 nell’ultimo week-end di maggio.

La NASCAR Cup Series si appresta per una nuova sfida dopo l’incredibile finale di Atlanta. Il photofinish che ha premiato Daniel Suarez (Trackhouse Chevrolet #99) su Ryan Blaney (Penske Ford #12) e Kyle Busch (RCR Chevrolet #8) è stato infatti il terzo più serrato della storia, un episodio simile non accadeva dalla corsa primaverile di Talladega del 2011.