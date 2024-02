F1, Vasseur sbotta: “Basta parlare di Hamilton! Ferrari cresciuta molto. Per raggiungere la Red Bull…”

L’attenzione è sul 2024. Il Team Principal della Ferrari, Frederic Vasseur, ha voluto ribadire con molta chiarezza un concetto: a Lewis Hamilton si penserà dal 2025. Inevitabilmente, la curiosità dei media presenti a Sakhir (Bahrain), sede dei test pre-season di F1, è stata sul nuovo arrivo a Maranello. L’annuncio dell’ingaggio del sette volte iridato per l’anno venturo incuriosisce, ma Vasseur vuole che tutto sia focalizzato nella stagione che sta per iniziare.

“Dobbiamo smettere di parlare della questione Hamilton-Ferrari perché il nostro focus riguarda il Mondiale 2024. Sarò felice di approfondire l’argomento quando ci avvicineremo al campionato del 2025, ma non prima“, ha affermato piuttosto seccato Vasseur. “Naturalmente è positivo per noi sapere come sarà il nostro futuro. Ma per me l’attenzione ora è sull’anno con Charles Leclerc e Carlos Sainz“.

Parlando dei temi di pista, l‘ingegnere francese non si è nascosto dietro un dito: “E’ chiaro che la Ferrari deve fare un grande passo se vogliamo raggiungere la Red Bull. Ma ciò che ci dà coraggio è che siamo molto cresciuti rispetto all’anno scorso e dobbiamo continuare su questa strada. In F1 la mentalità fa la differenza e bisogna sempre lavorare per esaltare i punti di forza ed eliminare quelli deboli“.

Domani ci sarà l’ultimo giorno di prove in Bahrain, prima di prepararsi al primo round iridato (29 febbraio-2 marzo), previsto proprio sul circuito di Sakhir. La Rossa vorrà partire con il piede giusto, nella consapevolezza che la RB20 e l’olandese Max Verstappen siano il riferimento.