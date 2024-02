F1, Frederic Vasseur: “Hamilton ha sempre avuto l’idea di venire a Maranello per chiudere il cerchio. Su Sainz e Leclerc…”

Quando mancano ormai solamente due giorni al via dei test collettivi ufficiali pre-stagionali della Formula Uno a Sakhir, Frederic Vasseur ha rilasciato un’intervista a Sky Sport in cui è stato interpellato sul clamoroso trasferimento di Lewis Hamilton in Ferrari dal 2025 al posto di Carlos Sainz. Il team principal della Rossa ha parlato inoltre delle motivazioni dei suoi piloti attuali per il Mondiale 2024.

“Credo che sia stata una mossa piuttosto naturale alla fine quella che ha portato in Ferrari Lewis Hamilton. Ha fatto parte della famiglia McLaren e poi di quella Mercedes con due percorsi, ma penso che abbia sempre avuto in mente l’idea che, per chiudere il cerchio, sarebbe dovuto venire a Maranello“, dichiara il manager francese a Sky Sport.

“Penso altresì che da parte nostra sia stato sensato prendere un pilota della sua esperienza e dal palmares così prestigioso. Credo possa essere un punto di riferimento per lo sviluppo del team in futuro“, prosegue Vasseur riferendosi all’arrivo di Hamilton alla Ferrari.

Sullo stato d’animo di Carlos Sainz e Charles Leclerc dopo questa scioccante notizia di mercato: “Sainz ha capito la situazione e sono sicuro che andrà forte fino all’ultima curva della stagione. Leclerc è un ragazzo intelligente. Ha compreso subito cosa potrà ottenere e imparare da questa collaborazione. La vive più che altro come una opportunità“.