F1, Fernando Alonso: “Vediamo come vanno le prime due gare, sono in una posizione di forza”. Futuro in Mercedes?

Basteranno due gare a Fernando Alonso per decidere sul proprio futuro. Sono queste le indicazioni che emergono dall’asturiano, pensando al suo percorso in F1. Il due volte iridato, in questo momento, ha la possibilità di scegliere e l’ha ribadito in maniera piuttosto chiara in un’intervista concessa a Motorsport.com, nella settimana che porterà al primo appuntamento del Mondiale 2024 in Bahrain.

“Penso che nel mio caso il mercato piloti sia molto interessante perché ho, credo, una buona posizione per negoziare. Ma almeno voglio fare almeno le prime due gare della stagione senza pensarci troppo. Voglio vedere come andrò nella nuova stagione, che sarà la più lunga di sempre in F1 con 24 gare. Voglio cambiare un po’ il programma di viaggio e le cose da fare per essere davvero efficiente e arrivare con molta energia nella parte finale dell’anno“, ha dichiarato Alonso.

Le ambizioni dell’iberico potrebbero portarlo lontano dall’Aston Martin, che contrariamente al 2023 non sembra aver progettato una macchina così competitiva. Ecco che per Fernando potrebbero aprirsi le porte della Mercedes, vista la partenza di Lewis Hamilton e l’arrivo in Ferrari del sette volte iridato l’anno venturo.

“È stata una sorpresa. Mi aspettavo che il movimento nel mercato piloti arrivasse verso l’estate, ma è iniziato tutto molto presto. Ci sono state alcune fughe di notizie. Probabilmente Mercedes e Ferrari sono state costrette a fare un annuncio prima del previsto. Ma dopo quanto accaduto, i movimenti di mercato credo che ritorneranno prima dell’estate“, ha aggiunto lo spagnolo.