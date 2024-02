F1, Mondiale 2024: i 20 piloti iscritti e le 10 scuderie. L’elenco e le nazionalità

Il conto alla rovescia sta per terminare e il 74° Mondiale di F1 prenderà il via nel prossimo week end (29 febbraio-2 marzo) in Bahrain, a Sakhir. Una stagione lunghissima, fatta di 24 GP, in cui piloti e team saranno messi alla prova, nella non semplice gestione di tanti appuntamenti da affrontare, considerando anche i week end con le Sprint Race (6). La prima Sprint della stagione si svolgerà in Cina il 20 aprile 2024, l’ultima Sprint del’anno è in programma il 30 novembre 2024 in Qatar. Soltanto una di queste si correrà in Europa, precisamente in Austria il 29 giugno 2024.

Riprende la caccia a Max Verstappen e alla Red Bull, che hanno dominato letteralmente il 2023 con 21 vittorie in 22 gare disputate, con l’olandese a segno in 19 circostanze, come mai nessuno prima. Le intenzioni sono quelle di replicare, visto il progetto straordinario della RB20 che già dai test pre-season a Sakhir ha fatto vedere qualità eccezionali.

La Ferrari proverà a contrastare l’incedere della scuderia anglo-austriaca, con il sogno di tornare a vincere l’iride, ricordando il 2007 con Kimi Raikkonen e il 2008 con il successo tra i costruttori. Di acqua ne è passata sotto i ponti a Maranello cercheranno di estrarre il meglio possibile dalla SF-24. Una Rossa che però dovrò guardarsi anche dalle pretendenti al ruolo di contender di Red Bull.

Il riferimento è a Mercedes, McLaren e ad Aston Martin, che sulla base di quanto visto sono le scuderie più attrezzate. In particolare, la Stella a tre punte vorrà regalarsi una stagione diversa dalle ultime due, con Lewis Hamilton che chiuderà un capitolo importante della sua carriera, prima di colorarsi di Rosso dal 2025.

Di seguito l’elenco dei piloti e dei team di questa stagione:

ELENCO PILOTI E SCUDERIE MONDIALE F1 2024

ORACLE RED BULL RACING

1. Max Verstappen (NED)

11. Sergio Pererz (MEX)

MERCEDES-AMG PETRONAS FORMULA ONE TEAM

44. Lewis Hamilton (GBR)

63. George Russell (GBR)

SCUDERIA FERRARI

16. Charles Leclerc (MON)

55. Carlos Sainz (ESP)

MCLAREN FORMULA 1 TEAM

4. Lando Norris (GBR)

81 Oscar Piastri (AUS)

ASTON MARTIN ARAMCO FORMULA ONE TEAM

14. Fernando Alonso (ESP)

18. Lance Stroll (CAN)

BWT ALPINE F1 TEAM

10. Pierre Gasly (FRA)

31. Esteban Ocon (FRA)

WILLIAMS RACING

2. Logan Sargeant (USA)

23. Alexander Albon (THA)

VISA CASH APP RB FORMULA ONE TEAM

3. Daniel Ricciardo (AUS)

22. Yuki Tsunoda (JPN)

STAKE F1 TEAM KICK SAUBER

24. Guanyu Zhou (CHI)

77. Valtteri Bottas (FIN)

MONEYGRAM HAAS F1 TEAM

20. Kevin Magnussen (DEN)

27. Nico Hulkenberg (GER)