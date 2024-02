F1, Charles Leclerc: “Ferrari facile da guidare, confermati i dati del simulatore. La Red Bull…”

Charles Leclerc ha firmato il miglior tempo nella terza e ultima giornata di Test F1 andata in scena sul circuito di Sakhir. Il pilota della Ferrari ha stampato un interessante 1:30.322 al volante della Ferrari e ha preceduto di 46 millesimi la Mercedes guidata dal britannico George Russell. Ottimo passo gara per il monegasco, al pari del compagno di squadra Carlos Sainz, che oggi è nono nella lista dei riscontri cronometrici (a 0.925) dopo essere stato al comando nella giornata di ieri.

Charles Leclerc ha analizzato la prestazione ai microfoni di Sky Sport F1: “La macchina ha dato le risposte che ci aspettavamo. La Red Bull sembra ancora avanti, ma questa Ferrari ha una buona base su cui lavorare. Sulle competitività ne parleremo venerdì prossimo. Lo scorso anno sono stati i test peggiori, mentre ora va molto meglio“.

Il monegasco ha poi proseguito: “È difficile dire a che punto siamo. Abbiamo svolto bene il nostro programma, questo ci aiuterà a sviluppare bene la vettura e non ci sono state sorprese negative. Tutti i dati delle prove hanno contribuito a far sì che le aspettative dal simulatore fossero corrette. La mia sensazione però è che la Red Bull sia ancora molto avanti, ma noi abbiamo una buona base di partenza. Lo scorso anno al contrario era difficile, non sapevamo i punti deboli e su cosa concentrarci. Nel 2023 è stato il peggior test della mia carriera. Quest’anno invece sappiamo dove migliorare“.

Il pilota della Ferrari ha concluso: “La macchina dello scorso anno era molto sensibile al vento, quest’anno la situazione è migliorata. È un gran passo avanti, ci abbiamo lavorato tanto fin dal primo giorno. Fin dal primo giorno al simulatore ci è sembrata una macchina facile da guidare e qui abbiamo avuto la conferma. Questo ci aiuterà nel passo gara, ma la competitività non si misura con la guidabilità. Dobbiamo ancora lavorare tanto, vedremo venerdì, ma ho fiducia di aver fatto un passo avanti nella gestione gomme. Tombini? Non deve più verificarsi, a Las Vegas Carlos aveva avuto grandi danni“.