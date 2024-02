F1, Carlos Sainz: “Un’altra giornata positiva, nel complesso la macchina sembra essere a posto”

Cauto ottimismo e bilancio positivo per la Ferrari al termine della terza e ultima giornata dei Test collettivi ufficiali pre-stagionali di Sakhir, quando manca una sola settimana alle prime prove libere del Gran Premio del Bahrein che aprirà il Mondiale di Formula Uno 2024. Carlos Sainz, dopo aver dettato legge nel day-2 con il miglior tempo assoluto dei Test, si è confermato competitivo anche oggi risultando il più veloce del lotto nella sessione mattutina per poi cedere il sedile della SF-24 al compagno di squadra Charles Leclerc.

“Ultimi chilometri qui a Sakhir, nei quali abbiamo massimizzato gli ultimi giri a disposizione per prepararci al meglio al Gran Premio della settimana prossima. Nel complesso è stata un’altra giornata positiva, e nonostante la bandiera rossa che ha disturbato un po’ il programma, mi sono goduto ogni giro in abitacolo“, ha dichiarato il pilota spagnolo.

“Abbiamo provato diverse configurazioni per raccogliere quanti più dati possibile e nel complesso la vettura sembra essere abbastanza a posto. Sono orgoglioso del lavoro fatto dal team per metterci in condizione di avere un test così produttivo“, ha spiegato il 29enne nativo di Madrid al sito ufficiale della Scuderia di Maranello al termine della tre-giorni di collaudi a Sakhir.