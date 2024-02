F1, Vasseur: “Ferrari punta a vincere delle gare, i piloti non partiranno indietro. Aerodinamica migliorata”

Frederic Vasseur, team principal della Ferrari, ha tracciato il bilancio finale dei Test F1 disputati in Bahrain ai microfoni di Sky Sport F1: “Perché il lavoro con le gomme C4? È un buon esercizio: so che non è rilevante per questa pista e per la preparazione del prossimo weekend, ma è un buon esercizio per i piloti, che sanno perfettamente come funzionano le gomme sul giro secco e avendo 30 set a disposizione non è stato stupido utilizzarne uno così“.

Il leader della Ferrari ha poi proseguito: “Difficile dare un voto. Il primo lato è la costanza e il passo gara, su cui abbiamo fatto un buon passo avanti rispetto all’anno scorso. Sainz ha fatto un’ottima simulazione di gara ieri, è stata buona e costante. Penso che la macchina sia più facile da guidare, i piloti sono più sicuri sullo stint lungo. Per quanto riguarda le prestazioni è difficile valutare perché non conosciamo i livelli di carburante degli avversari, ma dobbiamo concentrarci su noi stessi e sul feeling con la macchina, per ora è andata bene“.

Il miglioramento rispetto all’anno scorso appare evidente: “La cosa più importante è avere buone sensazioni e una base su cui sviluppare. L’anno scorso, dopo i Test, la concentrazione era sul cercare la base della macchina e trovare la costanza, non potevamo sviluppare e questo ha inciso sulle prestazioni, ora la base è più solida e sarà più facile migliorare“.

Un passaggio è dedicato al confronto con le altre scuderie: “Non ho idea del valore della Red Bull, nessuno sa con quanta benzina avevano fatto la simulazione di gara. Ieri hanno fatto la simulazione prima di noi, la pista era più calda ed è difficile paragonare. Concentriamoci su noi stessi e tra una settimana avremo le prime risposte. Se diamo uno sguardo complessivo ai tre giorni Red Bull è sempre ai vertici delle prestazioni ed è difficile immaginare che non siano i più veloci, ma non bisogna dimenticare che noi l’anno scorso eravamo in pessime condizioni in termini di costanza della simulazione gara, poi abbiamo reagito e a fine campionato abbiamo lottato: dobbiamo tenerlo in mente, la nostra base è solida, concentriamoci sul prossimo weekend“.

Frederic Vasseur ha poi proseguito: “L’anno scorso avevamo un problema di sensibilità della macchina ai fattori esterni e in termini aerodinamici pensiamo di avere fatto un passo in avanti in termini di costanza e sensibilità, permettendo ai piloti di estrarre il massimo potenziale dalla macchina: non partono sempre indietro come l’anno scorso e questo semplificherà anche lo sviluppo“.

Conclusione su cui riflettere: “L’obiettivo non è essere costanti, ma vincere delle gare: settimana prossima vedremo a che punto siamo, la sensazione è che Max Verstappen sia ancora più veloce, ma dietro siamo molto vicini e con 10 kg di carburante si può passare dal secondo al decimo posto. L’anno scorso il campionato non era finito dopo la prima gara, dobbiamo avere la stessa applicazione dell’anno scorso per migliorare la macchina“.