F1, Charles Leclerc: “Abbiamo compiuto un passo avanti, ma non sappiamo quanto saremo veloci”

Un week end per iniziare a capire. In Bahrain prenderà il via la stagione di F1. Dopo i test che si sono tenuti a Sakhir, si alza il sipario sul campionato e l’idea è quella dell’accoppiata Red Bull-Max Verstappen a comandare. L’olandese sarà l’uomo da battere, nella sua RB20, e agli altri spetterà il compito di strappargli lo scettro. Sarà davvero possibile?

Ci proverà la Ferrari che, dopo un 2023 sottotono, vuole competere con la scuderia di Milton Keynes, proponendosi come prima valida alternativa. Nel corso delle prove pre-season la vettura di Maranello ha mostrato dei miglioramenti sensibili rispetto alle precedenti, ma non si sa esattamente quanto questa evoluzione possa tradursi in prestazione rispetto alla concorrenza.

Sono queste le idee espresse dal monegasco Charles Leclerc, ai microfoni dei media (fonte: Motorsport.com), alla vigilia del primo round stagionale: “Facendo un confronto con l’anno passato, va molto meglio. Credo che uno dei principali punti deboli della vettura del 2023 fosse la sensibilità al vento. Ogni volta che il vento cambiava leggermente, la nostra macchina era estremamente difficile da guidare. Ora siamo in una condizione migliore“.

Leclerc ha affermato che i miglioramenti fossero già evidenti nel simulatore di Maranello e siano stati trasferiti con successo sulla vettura reale in Bahrain. Tuttavia, ha anche precisato: “Guidabilità e competitività sono due cose molto diverse. L’anno scorso abbiamo faticato molto per essere costanti, perché la macchina si muoveva un po’ ovunque ogni volta che c’era vento. Ma questo non significa necessariamente, soprattutto in qualifica, che grazie a questo vinceremo molto“. La parola passa alla pista.