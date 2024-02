F1, Carlos Sainz ammette: “Sorpreso dall’arrivo di Hamilton ma voglio dare il massimo e ho testa solo al 2024”

Carlos Sainz sta vivendo giornate decisamente particolari. Da un lato la concentrazione è già massima in visto della nuova stagione che scatterà tra due sole settimane. Dall’altra la notizia dell’arrivo di Lewis Hamilton in Ferrari al suo posto a partire dal 2025 costringerà lo spagnolo a guardarsi attorno. Un mix di emozioni che ha raccontato a Marca.

Il nativo di Madrid inizia raccontando come sta vivendo queste settimane. “È stato un precampionato più breve del solito, ma posso assicurarvi che ho ricaricato bene le batterie. Ho cambiato parecchio il mio modo di prepararmi. Ho un nuovo allenatore e ho iniziato con una nuova impostazione di allenamento. Quello che mi aspetto è che arrivino cambiamenti per poter affrontare il campionato il più preparato possibile”.

Come si annuncia la nuova Ferrari SF-24? “La prima cosa che posso dire è che penso che sia una macchina molto bella e molto diversa da quella dell’anno scorso. Ci sono cambiamenti importanti che spero vadano nella giusta direzione. È anche vero che tutte le vetture già presentate hanno le stesse tendenze. Vediamo chi avrà ragione. E la verità è che c’è poco da sapere. Ci sono cose nella nostra macchina che sono molto caratteristiche della solita Ferrari e poi ci sono dettagli che assomigliano alla Mercedes, all’Aston Martin o alla Red Bull. Tutti i team prendono spunto dagli altri e le incorporano nelle loro auto. Tutti vogliono alleggerire il peso e si vede che stanno risparmiando sulla vernice. Noi abbiamo innovato. Ci sono cose sotto la scocca che non si vedono che credono ci daranno velocità”.

Quali saranno i rivali della Ferrari? “Saranno gli stessi dell’anno scorso e bisognerà vedere se qualcuno da centro classifica riuscirà a fare il salto di qualità per infilarsi nelle squadre di vertice. Con questo nuovo regolamento se azzecchi anche un dettaglio puoi sbloccare molto potenziale della vettura”.

Ad ogni modo, Carlos Sainz è carico. “Pieno di energia e motivazione. Anche se devo ammettere che è stata una pre-season strana. Una volta presentata la macchina, però, la mia testa non riesce a smettere di pensare a come andranno la macchina e la prima gara. Voglio mettere il casco e dare il massimo quest’anno”.

Cosa dirà il futuro per lo spagnolo dopo la notizia-shock di Hamilton? “Così come nessuno se lo aspettava nel mondo della F1, anche io non me lo aspettavo. Non è un segreto che sia stata una sorpresa per tutti. È vero che ho potuto informarmi con un po’ di anticipo e prepararmi sia emotivamente sia psicologicamente, per quello sapevo quello che sarebbe stato annunciato. Sono cose della vita, è una porta che si chiude per molte altre che si apriranno, quindi non vedo l’ora di vedere cosa mi riserverà il futuro. Ho un paio di proposte intriganti. Vedremo”.