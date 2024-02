A che ora Sinner-Monfils, ottavi ATP Rotterdam: programma, tv, streaming

Jannik Sinner ha sconfitto l’olandese Botic van de Zandschulp in due set e ha così vinto la sua prima partita da Campione Slam. Il tennista italiano è tornato in campo dopo l’apoteosi agli Australian Open ed è riuscito a imporsi all’esordio nel torneo ATP 500 di Rotterdam. Il fuoriclasse altoatesino ha regolato il padrone di casa sul cemento della località olandese, chiudendo i conti con il punteggio di 6-3, 6-3. Si tratta dell’undicesima affermazione consecutiva per l’azzurro, che ora è atteso dal francese Gael Monfils agli ottavi di finale.

L’appuntamento è per giovedì 15 febbraio, sarà il quarto match a partire dalle ore 11.00 e non inizierà prima delle ore 19.30. Ad aprire il programma sul Campo Centrale sarà Dimitrov-Fucsovics, poi a seguire Shevchenko-Rune (non prima delle ore 13.00) e Hurkacz-Griekspoor (non prima dele ore 14.30). A seguire, e non prima delle ore 19.30, la sfida tra Jannik Sinner e il rognoso transalpino. In palio la qualificazione ai quarti di finale da disputare contro il canadese Milos Raonic.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Sinner-Monfils, ottavo di finale del torneo ATP 500 di Rotterdam. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 202); in diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO SINNER-MONFILS, OTTAVI ATP ROTTERDAM

Giovedì 14 febbraio

Quarto match dalle ore 11.00 (e non prima delle ore 19.30) Jannik Sinner vs Gael Monfils

In precedenza, a partire dalle ore 11.00 sul Campo Centrale, si giocheranno: Dimitrov-Fucsovics, Shevchenko-Rune (non prima delle 13.00), Hurkacz-Griekspoor (non prima delle 14.30). A seguire, e non prima delle ore 19.30, toccherà a Jannik Sinner.

PROGRAMMA SINNER-MONFILS: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.