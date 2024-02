Dove vedere in tv la Serie A di ginnastica artistica a Montichiari: programma, canale, streaming

Sabato 3 febbraio (a partire dalle ore 14.30) andrà in scena la prima tappa della Serie A 2024 di ginnastica artistica . L’evento avrà luogo al PalaGeorge di Montichiari (in provincia di Brescia). La stagione dei grandi attrezzi inizierà in Lombardia: incomincia una lunga annata agonistica che culminerà con le Olimpiadi di Parigi 2024, senza dimenticarsi degli Europei a Rimini. La Brixia Brescia partirà con tutti i favori del pronostico nel settore femminile, mentre la lotta sarà più serrata tra gli uomini.

In pedana sono attesissime le Fate: Giorgia Villa, Alice D’Amato, Angela Andreoli guiderano la Brixia, Asia D’Amato è sulla via del recupero, Vanessa Ferrari ha rinviato il proprio ritorno all’attività, Martina Maggio non sarà ancora della partita. Tra gli uomini si attendono in particolar modo Nicola Bartolini, Salvatore Maresca, Marco Lodadio, Yumin Abbadini, Lorenzo Casali, Carlo Macchini.

Di seguito il calendario completo, il porgramma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della prima tappa della Serie A 2024 di ginnastica artistica. L’evento non sarà trasmesso in diretta tv, prevista la diretta streaming sul canale YouTube della Federginnastica Italiana, garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO PRIMA TAPPA SERIE A GINNASTICA ARTISTICA

Sabato 3 febbraio

Ore 14.30-19.30 (circa) Serie A ginnastica artistica, prima tappa – Diretta streaming sul canale YouTube della Federginnastica

PROGRAMMA SERIE A GINNASTICA ARTISTICA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: canale YouTube della Federginnastica, gratis.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Foto: Photo LiveMedia/Filippo Tomasi