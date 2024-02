Calendario Mondiali nuoto artistico 2024 oggi: orari 2 febbraio, programma, tv, streaming, italiani in gara

Si comincia. Doha diventa il centro nevralgico del mondo acquatico con i Mondiali. Ovviamente spazio anche per le competizioni iridate di nuoto artistico, che caratterizzeranno la prima parte della competizione qatariota fino al prossimo 10 febbraio.

Rivedremo in acqua Giorgio Minisini. Dopo aver saltato lo scorso appuntamento iridato a Fukuoka, il golden boy del nuoto artistico azzurro tornerà alle gare assieme ad una nuova partner: con lui non ci sarà Lucrezia Ruggiero ma Susanna Pedotti. Ovviamente Giorgio sarà in gara anche nelle prove in singolo, come la stessa Pedotti. Nel duo tecnico femminile spazio invece per Linda Cerruti e Lucrezia Ruggiero.

Il primo giorno di gara dei Mondiali degli sport acquatici di Doha 2024 sarà trasmessa in diretta televisiva da RaiSport HD; in streaming su RaiPlay, RaiPlay2 e RaiPlay3. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del day-1 della capitale qatariana.

MONDIALI DOHA 2024

Venerdì 2 febbraio

07.30 Nuoto artistico: solo tecnico donne – Preliminari

08.00 Tuffi: trampolino 1 metro donne – Preliminari

10.00 Nuoto artistico: solo tecnico uomini – Preliminari

12.00 Nuoto artistico: duo tecnico – Preliminari

13.30 Tuffi: Team Eventi – Finale

17.00 Tuffi: trampolino 1 metro donne – Finale

AZZURRI IN GARA

07.30 Nuoto artistico: solo tecnico donne – Preliminari (Susanna Pedotti)

10.00 Nuoto artistico: solo tecnico uomini – Preliminari (Giorgio Minisini)

12.00 Nuoto artistico: duo tecnico – Preliminari gruppo A (Linda Cerruti e Lucrezia Ruggiero)

18.00 Nuoto artistico: duo tecnico – Preliminari gruppo B

PROGRAMMA MONDIALI NUOTO ARTISTICO DOHA 2024: COME SEGUIRLI IN TV/STEAMING

Diretta tv: RaiSport HD

Diretta streaming: RaiPlay, RaiPlay3

Diretta Live testuale: OA Sport.

