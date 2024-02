Cosa cambia per Sinner con il forfait di Medvedev a Doha: una chance in più di sorpasso nel ranking ATP!

La notizia del forfait di Daniil Medvedev al torneo ATP 250 di Doha interessa da vicino Jannik Sinner in ottica ranking ATP. La rinuncia del tennista russo a difendere il titolo conquistato lo scorso anno in Qatar permette infatti al fuoriclasse italiano di avere una chance in più per operare il sorpasso sul rivale nella graduatoria internazionale e diventare numero 3 del mondo.

Le combinazioni sono due. Una era quella già nota da diversi giorni e prevede che l’azzurro debba vincere il torneo ATP 500 di Rotterdam per issarsi al terzo posto della classifica a partire da lunedì 19 febbraio. L’altra è sopraggiunta dopo la decisione di Medvedev e prevede che all’altoatesino “basti” arrivare in finale a Rotterdam per scavalcare il russo, ma questo avverrebbe lunedì 26 febbraio.

In caso di trionfo a Rotterdam, infatti, Jannik Sinner volerebbe a quota 8.270 punti e sopravanzerebbe Daniil Medvedev (fermo a 8.265) già dall’inizio della prossima settimana. In caso di finale persa sul cemento olandese, invece, il Campione degli Australian Open si isserebbe a quota 8.100 punti e dunque il sorpasso su Medvedev avverrebbe soltanto la settimana seguente, ovvero quando al russo scadranno i 250 punti per la vittoria ottenuta lo scorso anno a Doha e scivolerà a 8.015 punti.

SINNER SUPERA MEDVEDEV E DIVENTA NUMERO 3 DEL MONDO SE…

Vince l’ATP 500 di Rotterdam: 8.270 punti, supererebbe Daniil Medvedev (8.265) nel ranking aggiornato lunedì 19 febbraio.

Perde la finale dell’ATP 500 di Rotterdam: 8.100 punti, supererebbe Daniil Medvedev (8.015) nel ranking aggiornato lunedì 26 febbraio.