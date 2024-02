Da 30° a 1°! Daniel Yule vince il folle slalom di Chamonix su una pista improponibile. Vinatzer top10

Daniel Yule completa una storica rimonta e trionfa nello slalom di Chamonix. Lo svizzero diventa il primo atleta di sempre a vincere una gara di Coppa del Mondo dopo aver concluso al trentesimo posto nella prima manche. L’elvetico è stato decisamente fortunato a rimanere tra i primi trenta a metà gara, sfruttando al meglio poi la possibilità di partire per primo su una pista decisamente rovinata.

Yule ha rifilato distacchi abissali ai migliori della prima manche, con il manto che si è rovinato dopo pochissime discese. Lo svizzero ha fatto la differenza nella parte alta e poi in quella centrale, dove ha recuperato a volte anche nove decimi sugli avversari senza che questi commettessero degli errori grossolani. Si tratta della settima vittoria di Yule in carriera in slalom e mancava dalla gara di Kitzbuehel dello scorso gennaio.

Doppia festa per la Svizzera, visto che oltre al successo di Yule c’è anche il secondo posto di Loic Meillard, che ha concluso a 16 centesimi dal vincitore. Delusione per i padroni di casa, visto che Clement Noel non è riuscito a conservare il primo posto di metà gara ed un vantaggio di quasi due secondi, terminando terzo a 18 centesimi.

Quarto posto per l’austriaco Manuel Feller (+0.34), che ha preceduto il norvegese Henrik Kristoffersen e l’austriaco Dominik Raschner, quinti a pari merito con 37 centesimi di ritardo. Settimo il croato Samuel Kolega (+0.41, ha recuperato tredici posizioni) davanti al norvegese Timon Haugan (+0.42) e al francese Steven Amiez (+0.43).

Decima posizione e prima Top-10 stagionale per Alex Vinatzer. L’altoatesino rimonta undici posizioni e chiude a 46 centesimi dalla vetta, sfruttando anche lui una pista disastrata. Ventunesimo Stefano Gross (+0.89), mentre Tommaso Sala perde un’enormità nella seconda manche e crolla al 26° posto (+0.98).

Una gara, quella di Chamonix, che permette a Feller di consolidare la sua leadership nella classifica di specialità con 490 punti. Secondo il tedesco Linus Strasser (326), oggi solamente quattordicesimo, mentre terzo è Yule con 285.