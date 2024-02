Speed skating, Laura Peveri sugli scudi nella Coppa del Mondo junior ad Hachinohe

Andata in archivio la terza tappa della Coppa del Mondo junior di speed skating. Sull’anello di ghiaccio di Hachinohe (Giappone) è calato il sipario e sono stati sei gli azzurrini a competere nella YS Arena, dove poi saranno in programma i Mondiali giovanili. Un vero e proprio test prima della rassegna iridata.

Come era già accaduto ieri, Laura Peveri ha mostrato forti segnali di vitalità nella categoria neo-senior (riservata ai nati dall’1 luglio 2000 al 30 giugno 2004). La pattinatrice delle Fiamme Oro si è imposta nei 1500 metri (2’02”65) ed è stata la migliore nella Mass Start. Decisamente di un altro livello la ventiduenne piacentina.

Nella categoria junior (nati dal 1 luglio 2004 in poi) è stata Maybritt Vigl a mettersi in luce. La diciannovenne altoatesina è giunta seconda nella prova con partenza in linea, battuta solo dalla giapponese Hana Noake. Nella medesima specialità Emily Tormen ha concluso quattordicesima.

Vigl e Tormen protagoniste anche dei 1500 metri, ottenendo il tredicesimo (2’05”76) e diciannovesimo (2’08”40) crono. Una distanza nella quale Giorgia Aiello è stata la migliore italiana (nona) con il personale di 2’04”22. Per lei anche una decima piazza nei 500 metri (40”55).

Bene Manuel Ghiotto, fratello minore di Davide, che ha concluso i 1500 maschili al nono posto (1’51”76), mentre l’altro italiano Manuel De Carli ha migliorato il proprio limite nei 500 metri (38”24, 24°). I due ragazzi sono stati protagonisti anche della Mass Start, conclusa nelle retrovie.