Cricket, l’Italia cede al Bahrein nei play-off della World Cup Challenge League: qualificazione in bilico

Si complica il cammino in Malesia della Nazionale italiana di cricket, sconfitta a Bangi nel primo incontro della fase Super Six dei play-off della World Cup Challenge League: gli azzurri cedono infatti al Bahrein, vittorioso per 222/5-218, imponendosi per 5 wickets.

Negli altri due incontri odierni la Tanzania batte le Bermuda per 239-112, imponendosi per 127 runs, mentre il Kuwait liquida le Vanuatu per 360/4-132, vincendo per 228 runs. A due turni dal termine, dunque, Tanzania e Kuwait si qualificano aritmeticamente per la World Cup Challenge League.

Con un massimale di 4 punti ancora da assegnare e Bermuda e Vanuatu ferme a quota 0, infatti, Tanzania e Kuwait sono al sicuro con 6 punti. Ad un passo dalla qualificazione il Bahrein, salito a quota 4, mentre l’Italia resta ferma a 2, ma il quarto posto a fine torneo garantirebbe comunque agli azzurri l’accesso alla World Cup Challenge League.

RISULTATI E CLASSIFICHE

Fase Super Six

Kuwait-Vanuatu 360/4-132 (39.1 overs) (Il Kuwait vince per 228 runs)

Italia-Bahrein 218-222/5 (47.2 overs) (Il Bahrein vince per 5 wickets)

Tanzania-Bermuda 239-112 (34.3 overs) (La Tanzania vince per 127 runs)

Bermuda-Vanuatu 1 marzo

Bahrein-Kuwait 1 marzo

Italia-Tanzania 1 marzo

Kuwait-Tanzania 3 marzo

Italia-Vanuatu 3 marzo

Bahrein-Bermuda 3 marzo

Classifica

1 Kuwait 6 Qualificato alla World Cup Challenge League

2 Tanzania 6 Qualificata alla World Cup Challenge League

3 Bahrein 4

4 Italia 2

5 Bermuda 0

6 Vanuatu 0