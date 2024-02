Cricket, l’Italia batte le Bermuda per 305/8-148 nel primo match dei play-off della World Cup Challenge League

A Kuala Lumpur, in Malesia, la Nazionale italiana di cricket vince il primo match dei play-off della World Cup Challenge League: nel primo incontro del Girone A gli azzurri battono le Bermuda per 305/8-148, imponendosi per 157 runs.

Il migliore in campo è l’azzurro Marcus Campopiano, autore di 101 runs, a cui vanno aggiunte le 95 di Anthony Mosca. Tra i lanciatori italiani vanno sottolineate le performance di Rakibul Hasan, con 3 eliminati, e di Stefano Di Bartolomeo, con 2.

Nell’altro incontro del Girone A l’Arabia Saudita, prossima avversaria dell’Italia, supera il Kuwait per 231-134, vincendo per 97 runs. Nell’unico incontro del Girone B disputato quest’oggi, invece, il Bahrein batte le Vanuatu per 266/7-157, conquistando il successo per 109 runs.

RISULTATI E CLASSIFICHE

Girone A

Risultati

Italia-Bermuda 305/8-148 (36.2 overs) (L’Italia vince per 157 runs)

Arabia Saudita-Kuwait 231-134 (35 overs) (L’Arabia Saudita vince per 97 runs)

Italia-Arabia Saudita 23 febbraio

Bermuda-Arabia Saudita 25 febbraio

Italia-Kuwait 25 febbraio

Bermuda-Kuwait 26 febbraio

Classifica

Italia 2

Arabia Saudita 2

Kuwait 0

Bermuda 0

Girone B

Bahrein-Vanuatu 266/7-157 (48.1 overs) (Il Bahrein vince per 109 runs)

Tanzania-Vanuatu 23 febbraio

Malesia-Bahrein 23 febbraio

Malesia-Tanzania 25 febbraio

Bahrein-Tanzania 26 febbraio

Malesia-Vanuatu 26 febbraio

Classifica

Bahrein 2

Vanuatu 0

Malesia –

Tanzania –

Fase Super Six

B1-A3 28 febbraio

B2-A2 28 febbraio

B3-A1 28 febbraio

B1-A2 1 marzo

B2-A1 1 marzo

B3-A3 1 marzo

B2-A3 3 marzo

B3-A2 3 marzo

B1-A1 3 marzo