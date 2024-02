Basket, i 12 nomi scelti da Ergin Ataman per Italia-Turchia: comincia a Pesaro la marcia verso gli Europei 2025

Comincia questa sera alla Vitrifrigo Arena di Pesaro il percorso dell’Italia nelle qualificazioni per la prossima edizione dei Campionati Europei di basket maschile, in programma dal 27 agosto al 14 settembre 2025 tra Lettonia (Riga ospiterà la fase a eliminazione diretta), Cipro, Finlandia e Polonia. Gli Azzurri, inseriti nel gruppo B, se la vedranno oggi con la Turchia.

Considerando il livello delle altre due protagoniste del raggruppamento (Ungheria e Islanda), questo è di fatto un vero e proprio scontro diretto per il primato del girone. I ragazzi di coach Gianmarco Pozzecco non devono assolutamente sottovalutare la squadra anatolica guidata da un CT di grande esperienza internazionale come Ergin Ataman.

L’allenatore del Panathinaikos in queste ore ha ufficializzato i 12 giocatori che faranno parte del roster turco nel match odierno a Pesaro: Berk Ugurlu, Bugrahan Tuncer, Escan Osmani, Erkab Yilmaz, Kenan Sipahi, Melih Mahmutoglu, Okben Ulubay, Sadik Emir Kabaca, Sertac Sanli, Sehmus Hazer, Tarik Biberovic e Yigitcan Saybir.