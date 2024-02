Hockey pista: i convocati dell’Italia per la Coppa delle Nazioni a Montreaux

La nazionale italiana di hockey pista è pronta a tornare in campo, dopo diversi mesi dall’ultima volta. Appuntamento da mettere nel mirino: la 69esima edizione della Coppa delle Nazioni, che si terrà come di consueto a Montreaux, in Svizzera.

A tal proposito, lo staff tecnico, coordinato dal ct Alessandro Bertolucci ha reso note le convocazioni per l’evento in terra elvetica che si terrà dal 27 al 31 marzo prossimi.

Hockey pista, Italia: i convocati per la Coppa delle Nazioni a Montreaux

Portieri

Simone Corona (portiere | Gamma Innovation Hockey Sarzana)

Bruno Sgaria (portiere | Hockey Trissino)

Giocatori di movimento

Morgan Antonioni (difensore | Amatori Wasken Lodi)

Davide Banini (attaccante | Consorzio Maremmano Cave Follonica)

Giulio Cocco (attaccante | Hockey Trissino)

Francesco Compagno (difensore | Centro Porsche Firenze Versilia Hockey Forte)

Alessandro Faccin (ala | Amatori Wasken Lodi)

Davide Gavioli (ala | Hockey Trissino)

Alberto Pozzato (attaccante | Ubroker Hockey Bassano 1954)

Alessandro Verona (difensore | Sporting Clube de Portugal)

Queste le dichiarazioni, al sito FISR, del ct Alessandro Bertolucci: “Il tempo per preparare questo Torneo è minimo con due allenamenti – spiega Alessandro Bertolucci – però la nostra presenza in questo torneo storico è molto importante. E’ un torneo prestigioso cui ho partecipato già come allenatore e come giocatore, con le migliori Nazionali del Mondo. L’obiettivo è fare il meglio possibile, consci che le altre squadre molto probabilmente arriveranno al completo. Ho scelto una rosa che mi potrà dare una certa solidità, confermando la spina dorsale, affiancando qualche novità. I ritorni in azzurro di Verona e Banini, dopo le assenze all’Europeo, mi fanno molto piacere e di due portieri Sgaria e Corona avranno la possibilità di avere una grande vetrina. Avendo la possibilità di scegliere 10 giocatori (e non 12 come all’Europeo e Mondiale, ndr), ho fatto delle scelte per provare questo gruppo in un palcoscenico internazionale, avendo bene in testa la mia idea di nazionale per il Mondiale di Settembre a Novara”.