Cricket, l’Italia batte la pioggia e l’Arabia Saudita nel secondo match dei play-off della World Cup Challenge League

A Bangi, in Malesia, la Nazionale italiana di cricket vince anche il secondo match dei play-off della World Cup Challenge League: nel secondo incontro del Girone A, interrotto per la pioggia, gli azzurri battono l’Arabia Saudita per 284/7-163/6 (37.4 overs), imponendosi per 52 runs (score calcolato col metodo DLS).

Il miglior giocatore dell’incontro è Wayne Madsen, con 103 runs, mentre tra i lanciatori Stefano di Bartolomeo mette a segno 3 eliminati. L’Italia resta a punteggio pieno e domenica 25 punterà al primo posto nel raggruppamento nella sfida contro il Kuwait.

Nei due incontri del Girone B disputati quest’oggi, invece, il Bahrein batte la Malesia per 207/9-189, conquistando il successo per 18 runs, mentre la Tanzania supera le Vanuatu per 203-126, imponendosi per 77 runs.

RISULTATI E CLASSIFICHE

Girone A

Risultati

Italia-Bermuda 305/8-148 (36.2 overs) (L’Italia vince per 157 runs)

Arabia Saudita-Kuwait 231-134 (35 overs) (L’Arabia Saudita vince per 97 runs)

Italia-Arabia Saudita 284/7-163/6 (37.4 overs, target 216) (L’Italia vince per 52 runs – Metodo DLS)

Bermuda-Arabia Saudita 25 febbraio

Italia-Kuwait 25 febbraio

Bermuda-Kuwait 26 febbraio

Classifica

Italia 4

Arabia Saudita 2

Kuwait 0

Bermuda 0

Girone B

Bahrein-Vanuatu 266/7-157 (48.1 overs) (Il Bahrein vince per 109 runs)

Tanzania-Vanuatu 203-126 (40.5 overs) (La Tanzania vince per 77 runs)

Bahrein-Malesia 207/9-189 (49.1 overs) (Il Bahrein vince per 18 runs)

Malesia-Tanzania 25 febbraio

Bahrein-Tanzania 26 febbraio

Malesia-Vanuatu 26 febbraio

Classifica

Bahrein 4

Tanzania 2

Malesia 0

Vanuatu 0

Fase Super Six

B1-A3 28 febbraio

B2-A2 28 febbraio

B3-A1 28 febbraio

B1-A2 1 marzo

B2-A1 1 marzo

B3-A3 1 marzo

B2-A3 3 marzo

B3-A2 3 marzo

B1-A1 3 marzo