Rugby, Sei Nazioni 2024: il XV della Francia per affrontare l’Italia

Torna questo weekend il Guinness Sei Nazioni 2024 e domenica pomeriggio, con fischio d’inizio alle ore 16, a Lille scenderanno in campo Francia e Italia a chiudere la terza giornata del torneo. E poco fa Fabien Galthiè ha annunciato la formazione che affronterà gli azzurri allo Stade Pierre Mauroy. Eccola.

Due le grandi novità in casa Francia, cioè l’inserimento di Posolo Tuilagi in seconda linea e Paul Boudehent in terza linea, in una squadra capitanata da Charles Ollivon, vista l’assenza per infortunio di Alldritt. Per il resto nessuna grande sorpresa, con Galthié che sceglie esperienza e qualità nei trequarti, così come in prima linea.

Sarà Maxime Lucu a dover prendere l’eredità di Antoine Dupont in mediana, dove affianca l’ormai titolare Matthieu Jalibert, mentre per il gioco al piede grande attenzione dovrà venir posta su Thomas Ramos, uno dei migliori estremi oggi al mondo. In panchina, invece, ci saranno Marchand, Sébastien Taofifénua, Aldegheri, Romain Taofifénua e Roumat, oltre ad Abadie, Le Garrec e Moefana.

LA FORMAZIONE DELLA FRANCIA

15 Thomas Ramos 14 Damian Penaud 13 Gael Fickou 12 Jonathan Danty 11 Louis Bielle-Biarrey 10 Matthieu Jalibert 9 Maxime Lucu 8 Francois Cros 7 Charles Ollivon 6 Paul Boudehent 5 Posolo Tuilagi 4 Cameron Woki 3 Uini Atonio 2 Peato Mauvaka 1 Cyril Baille. In panchina: 16 Julien Marchand 17 Sebastien Taofifenua 18 Dorian Aldegheri 19 Romani Taofifenua 20 Alexandre Roumat 21 Estebann Abadie 22 Nolann Le Garrec 23 Yoram Moefana.