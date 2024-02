Cosa è successo ad Alcaraz a Rio: il momento della caduta, l’infortunio e il gesto con la mano

Carlos Alcaraz si è infortunato dopo appena due quindici giocati nel match d’esordio del Rio Open 2024 di tennis, torneo di categoria ATP 500, nel quale l’iberico era finalista uscente e testa di serie numero 1 del tabellone: sulla terra battuta outdoor di Rio de Janeiro (Brasile) un cambio di direzione ha portato ad un problema alla caviglia dell’iberico.

Lo spagnolo aveva appena iniziato il match contro la wild card brasiliana Thiago Monteiro, quando nel secondo scambio dell’incontro la caviglia ha subito una torsione innaturale, facendo finire a terra l’iberico: Alcaraz si è subito reso conto del problema, ed ha sentito dolore, facendo un eloquente gesto con la mano per far capire di essersi fatto male.

Il fisioterapista ed il numero 2 ATP hanno concordato di provare a continuare a giocare per vedere se la situazione potesse migliorare, ma lo spagnolo ha continuato a sentire dolore, come egli stesso ha affermato nella conferenza stampa post match, e, vedendo che le cose non andavano nella direzione sperata, ha deciso di optare per un ritiro precauzionale dopo due giochi.

L’INFORTUNIO DI CARLOS ALCARAZ