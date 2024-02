ATP Los Cabos, Vukic e Giron gli sfidanti di Tsitsipas e Ruud, Hijikata sorprende Kecmanovic

Anche la seconda giornata di Los Cabos ha chiuso i battenti. Altra tornata sfortunata per l’Italia, che dopo il ko di Matteo Arnaldi deve registrare la sconfitta pesante di Flavio Cobolli contro Yoshihiko Nishioka che andrà dunque a giocarsi il secondo turno con Alexander Zverev.

Per Stefanos Tsitsipas, numero 2 del seeding, ci sarà invece Aleksandar Vukic: il numero 72 al mondo soffre parecchio contro la wild card Rodrigo Pacheco Mendez, diciottenne numero 692 delle classifiche mondiali, superandolo solo con due tie break. Casper Ruud debutterà invece con Marcos Giron, fresco semifinalista di Delray Beach, che ha battuto Taro Daniel.

Continua il momento nero di Diego Schwartzman, che perde anche contro lo statunitense Emilio Nava, la sua ultima vittoria risale al primo turno di Tokyo in ottobre; per il giocatore a stelle e strisce ci sarà Jordan Thompson, che ha avuto il suo da fare con la wild card Ernesto Escobedo. Rinky Hijikata gioca un tiro mancino a Miomir Kecmanvic, testa di serie numero 6 del seeding, mentre in apertura di giornata Nuno Borges era riuscito ad avere la meglio su Dominik Koepfer.

ATP LOS CABOS 2024, RISULTATI 20 FEBBRAIO

N. Borges b. D. Koepfer 7-6 6-2

J. Thompson b. E. Escobedo 6-4 6-3

R. Hijikata b. M. Kecmanovic 6-3 7-6

Y. Nishioka b. F. Cobolli 6-1 6-0

E. Nava b. D. Schwartzman 6-4 6-3

M. Giron b. T. Daniel 6-4 7-5

A. Vukic b. R. Pacheco Mendez 7-6 7-6