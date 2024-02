ATP Rio 2024, Carlos Alcaraz costretto al ritiro: infortunio per lo spagnolo

Il torneo Rio Open 2024 di tennis, di categoria ATP 500, perde la sua testa di serie numero 1: sulla terra battuta outdoor di Rio de Janeiro (Brasile) lo spagnolo Carlos Alcaraz, finalista lo scorso anno, nel match d’esordio contro la wild card brasiliana Thiago Monteiro, si infortuna alla caviglia in un cambio di direzione nel secondo quindici del match, prova a continuare, ma deve alzare bandiera bianca dopo appena due game.

Carlos Alcaraz ha poi affermato in conferenza stampa: “Penso che queste cose succedano, soprattutto sulla terra battuta. Non è stato un problema con il campo, mi sono fatto male in un cambio di direzione e questo succede su questo tipo di superficie. Sono tornato a giocare per vedere se potevo continuare o meno. Ho parlato con il fisioterapista in campo e abbiamo deciso, insieme, che avrei continuato per vedere se poteva migliorare la situazione. Non è successo, quindi abbiamo preferito stare attenti e ritirarci per precauzione“.

Negli altri incontri di giornata il qualificato brasiliano Felipe Meligeni Alves piega l’argentino Pedro Cachin con lo score di 6-2 3-6 6-3, mentre l’altro argentino Facundo Diaz Acosta elimina l’elvetico Stan Wawrinka per 7-5 6-4. Avanza il numero 5 del seeding, l’argentino Sebastian Baez, che elimina il qualificato transalpino Corentin Moutet per 6-4 6-3, mentre il serbo Dusan Lajovic annulla un match point ed elimina il colombiano Daniel Elahi Galan col punteggio di 4-6 7-6 (8) 6-1.

Il cileno Cristian Garín rimonta ed elimina lo spagnolo Roberto Carballés Baena con lo score di 2-6 7-6 (1) 6-3, mentre il derby argentino sorride al qualificato Mariano Navone, che ribalta la contesa con Federico Coria e vince per 1-6 6-4 6-2, infine il tedesco Yannick Hanfmann estromette in tre set la testa di serie numero 3, il cileno Nicolás Jarry, battuto col punteggio di 6-1 1-6 7-5.

IL MOMENTO DEL RITIRO DI CARLOS ALCARAZ

Feel better soon and come back stronger 🫶@carlosalcaraz retires in Rio while facing Thiago Monteiro. @RioOpenOficial | #RioOpen10Anos pic.twitter.com/sYBDAGqLYq — ATP Tour (@atptour) February 21, 2024

ATP 500 RIO DE JANEIRO 2024 – RISULTATI 20 FEBBRAIO

Thiago Monteiro (Brasile, WC) b. Carlos Alcaraz (Spagna, 1) 1-1 ritiro

Felipe Meligeni Alves (Brasile, Q) b. Pedro Cachin (Argentina) 6-2 3-6 6-3

Facundo Diaz Acosta (Argentina) b. Stan Wawrinka (Svizzera) 7-5 6-4

Sebastian Baez (Argentina, 5) b. Corentin Moutet (Francia, Q) 6-4 6-3

Dusan Lajovic (Serbia) b. Daniel Elahi Galan (Colombia) 4-6 7-6 (8) 6-1

Cristian Garín (Cile) b. Roberto Carballés Baena (Spagna) 2-6 7-6 (1) 6-3

Mariano Navone (Argentina, Q) b. Federico Coria (Argentina) 1-6 6-4 6-2

Yannick Hanfmann (Germania) b. Nicolás Jarry (Cile, 3) 6-1 1-6 7-5