Coppa Davis 2024, le qualificate alla fase a gironi: l’Italia difende l’Insalatiera, Serbia eliminata

Si è delineato il quadro delle squadre qualificate alla fase a gironi della Coppa Davis, la massima competizione per Nazionali tennistiche. L’Italia era già certa dell’ammissione in qualità di detentrice dell’Insalatiera, al pari dell’Australia (finalista perdente dell’ultima edizione), della Spagna e della Gran Bretagna (che hanno beneficiato di due wild-card).

Il turno preliminare disputato nel corso weekend ha definito le altre dodici compagini qualificate alla fase a gironi, in programma dal 10 al 15 settembre (poi a novembre si disputerà la fase a eliminazione diretta che metterà in palio il prestigioso trofeo). Spicca la clamorosa eliminazione della Serbia, crollata a Kraljevo con un secco 3-0 al cospetto della Slovacchia: Novak Djokovic, assente per l’occasione, non potrà così inseguire il titolo.

Il Canada ha avuto la meglio sulla Corea del Sud per 3-1, mentre la Germania ha vinto in Ungheria nonostante l’assenza di Alexander Zverev. Il Belgio ha sorpreso la Croazia a Varazdin per 3-1 e l’Olanda è riuscita a battere la Svizzera per 3-2 a Groningen. Tutto facile per gli USA di Taylor Fritz (4-0 contro l’Ucraina), la Francia (4-0 su Cina Taipei) e la Repubblica Ceca (4-0 contro Israele).

La Finlandia ha regolato il Portogallo per 3-1, mentre il Brasile ha vinto in Svezia per 3-1. L’equilibratissimo confronto tra Argentina e Kazahstan si è deciso all’ultimo decisivo singolare. Da completare la sfida tra Cile e Perù (1-1 dopo la prima giornata). Di seguito il quadro completo delle squadre qualificate alla fase a gironi della Coppa Davis 2024.

QUALIFICATE FASE A GIRONI COPPA DAVIS 2024

Italia (detentrice del trofeo)

Australia (finalista perdente)

Spagna (wild-card)

Gran Bretagna (wild-card)

Canada (3-1 vs Corea del Sud nel turno preliminare)

Slovacchia (4-0 vs Serbia nel turno preliminare)

Belgio (3-1 vs Croazia nel turno preliminare)

Germania (3-2 vs Ungheria nel turno preliminare)

Paesi Bassi (3-2 vs Svizzera nel turno preliminare)

Repubblica Ceca (4-0 vs Israele nel turno preliminare)

USA (4-0 vs Ucraina nel turno preliminare)

Finlandia (3-1 vs Portogallo nel turno preliminare)

Francia (4-0 vs Cina Taipei nel turno preliminare)

Brasile (3-1 vs Svezia nel turno preliminare)

Argentina-Kazakhstan 2-2

Cile-Perù 1-1