Conegliano-Milano oggi in tv, finale Coppa Italia volley femminile 2024: orario, canale in chiaro, streaming

Oggi, domenica 18 febbraio, alle 14.15 si gioca Conegliano-Milano, la partita più bella che si può avere nel panorama italiano, con le due squadre che si battaglieranno per la conquista della Coppa Italia 2024 di volley femminile. Paola Egonu proverà a conquistare il primo trofeo dal suo arrivo a Milano, di fronte però ci sono le Pantere ancora imbattute in stagione.

La partita che ha messo in palio la Supercoppa viene replicata anche per la Finale di Coppa Italia, per quelle che, possiamo dire, sono le due migliori squadre sul panorama italiano, e forse anche nell’intero Vecchio Continente. Conegliano è ancora imbattuta in stagione, ed è in corsa per completare l’annata perfetta, che avrebbe del clamoroso. Paola Egonu vuole interrompere il dominio delle Pantere (che vincono questo trofeo da quattro edizioni), e trascinare la sua Milano alla sua prima Coppa Italia della Storia. Nei tre precedenti stagionali le venete hanno sempre vinto, e nell’ultima occasione con un secco 3-0, dopo una prestazione e dimostrazione di forza davvero clamorosa.

Ieri due semifinali opposte, per Conegliano è stata poco più che una passeggiata contro Chieri, dominando in lungo e in largo in poco più di un’ora. Milano invece ha dato fondo a tutte le energie per domare la resistenza di Scandicci, in una partita decisa al quinto e decisivo set di livello altissimo. Duelli incredibili tra i due sestetti: si battaglieranno le opposte Isabelle Haak e Paola Egonu, le due registe Joanna Wolosz e Alessia Orro, i martelli Kelsey Robinson e Myriam Sylla, oltre alle due batterie di centrali davvero di primissima qualità.

Conegliano-Milano si potrà seguire in chiaro su RaiDue, così come su Volleyball World TV per gli abbonati. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di questa Finale della Coppa Italia 2024 di volley maschile.

CALENDARIO FINAL FOUR COPPA ITALIA VOLLEY OGGI

Domenica 28 gennaio

Ore 14.15 Prosecco Doc Imoco Conegliano vs Allianz Vero Volley Milano

PROGRAMMA CONEGLIANO-X: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai2, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: RaiPlay, gratis; Volleyball World Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.