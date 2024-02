Conegliano-Eczacibasi Istanbul, Champions League volley femminile: quando la semifinale, date, programma, tv

Conegliano affronterà l’Eczacibasi Istanbul nella semifinale della Champions League 2023-2024 di volley femminile. Le Campionesse d’Italia hanno detronizzato il VakifBank Istanbul, surclassando le Campionesse d’Europa con un doppio 3-1. Le Pantere dovranno ora vedersela con un nuovo ostacolo turco, ovvero le Campionesse del Mondo che ai quarti hanno battuto Scandicci in un doppio tie-break.

La corazzata veneta ha tutte le carte in regola per battere le Tigri e raggiungere l’atto conclusivo della massima competizione continentale. A trascinare Conegliano ci saranno l’opposto Isabelle Haak, le schiacciatrici Kathryn Plummer e Kelsey Robinson, la centrale Sarah Fahr e , il libero Monica De Gennaro. Le ragazze di coach Daniele Santarelli dovranno vedersela contro la formidabile bomber Tijana Boskovic, MVP degli ultimi due Mondiali vinti con la sua Serbia.

Il match d’andata si giocherà a Conegliano in un giorno tra martedì 12 e giovedì 14 marzo, mentre il ritorno si disputerà a Istanbul in un giorno tra martedì 19 e giovedì 21 marzo. Il calendario dettagliato e gli orari verranno comunicati nei prossimi giorni. Tutte le partite saranno trasmesse in diretta streaming su DAZN per gli abbonati e in diretta live testuale su OA Sport.

Guarda la Champions League di volley su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese

CALENDARIO CONEGLIANO-ECZACIBASI, SEMIFINALE CHAMPIONS LEAGUE

ANDATA: a Conegliano, in una giornata tra martedì 12, mercoledì 13 e giovedì 14 marzo

RITORNO: a Istanbul, in una giornata tra martedì 19, mercoledì 20 e giovedì 21 marzo

PROGRAMMA CONEGLIANO-ECZACIBASI: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.