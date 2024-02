Milano-Scandicci oggi in tv, semifinale Coppa Italia volley femminile: orario, programma in chiaro, streaming

Oggi sabato 17 febbraio (ore 18.00) si gioca Milano-Scandicci, semifinale della Coppa Italia 2024 di volley femminile. Si preannuncia grande spettacolo a Trieste, dove si fronteggiano la seconda e la quarta forza della Serie A1. La compagine lombarda è reduce da due brutte sconfitte in campionato contro Conegliano e Novara, dunque spera di rialzare la testa e potersi giocare il titolo. La formazione toscana ha tutte le carte in regola per fare lo sgambetto al favorito sestetto meneghino.

C’è grande attesa per il roboante confronto tra gli opposti Paola Egonu ed Ekaterina Antropova: testa a testa palpitante che probabilmente indirizzerà la partita e che offrirà anche interessanti spunti in ottica Nazionale. Milano sarà guidata dalla palleggiatrice Alessia Orro e potrà contare sul contributo di Myriam Sylla di banda, Scandicci ha dalla sua anche due martelli di qualità come Britt Herbots e Zhu Ting, oltre alla palleggiatrice Maja Ognjenovic.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Milano-Scandicci, semifinale della Coppa Italia 2024 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su RaiSportHD; in diretta streaming su Rai Play e Volleyball World Tv; in diretta live testuale su OA Sport. La vincitrice si qualificherà alla finale di domenica 18 febbraio, da disputare contro la vincente di Conegliano-Chieri (semifinale in programma alle ore 15.00).

CALENDARIO MILANO-SCANDICCI VOLLEY OGGI

Sabato 17 febbraio

Ore 18.00 Semifinale Coppa Italia 2024 volley femminile: Allianz Vero Volley Milano vs Savino Del Bene Scandicci – Diretta tv su RaiSportHD

PROGRAMMA MILANO-SCANDICCI VOLLEY: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Volleyball World Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.