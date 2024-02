Combinata nordica: tripletta norvegese ad Otepää. Vince Ida Marie Hagen

La Norvegia continua a dominare in lungo e in largo la Coppa del Mondo di combinata nordica. Al femminile si alternano le vincitrici, ma non cambia il Paese: oggi nella Gundersen che chiudeva il programma della tappa estone di Otepää il successo è andato nuovamente ad Ida Marie Hagen che trova così la doppietta.

Gran battaglia fratricida quella che ha visto Hagen spuntarla proprio in volata su Mari Leinan Lund: per la vincitrice odierna punti fondamentali verso la conquista della Sfera di Cristallo. Terza è proprio la detentrice del titolo, Gyda Westvold Hansen, che non è riuscita a battagliare con le connazionali, restando staccata di circa 40”.

Alle sue spalle la giapponese Haruka Kasai e la tedesca Jenny Nowak. Lontane le italiane: sedicesima è Daniela Dejori, diciassettesima Veronica Gianmoena.