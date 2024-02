Combinata nordica: decima vittoria consecutiva per un Jarl Magnus Riiber leggendario, che vince la Coppa del Mondo

Continua, ogni giorno, a riscrivere record per questa disciplina: una leggenda della combinata nordica Jarl Magnus Riiber che non vuole assolutamente fermarsi qui. Oggi è arrivata l’ennesima tripletta: dopo Seefeld ecco il tris anche ad Otepää che sta a significare anche decima vittoria consecutiva in stagione e conquista con 4 gare d’anticipo della Coppa del Mondo.

Riiber sta proseguendo con una marcia devastante: dal 13 gennaio in poi ha sempre vinto (da sottolineare che le uniche volte che non è riuscito a trionfare è arrivato secondo). Non c’è storia: più forte sul salto, fenomenale sugli sci stretti, la gara si chiude prima ancora di iniziare.

Nella terza gara in terra estone seconda piazza che va all’austriaco Thomas Rettenegger, che chiude a 39” dal vincitore, mentre terzo è il teutonico David Mach che toglie oggi la gioia del podio al padrone di casa Kristjan Ilves. In casa Italia gara discreta per Samuel Costa, che chiude ventitreesimo. Top-30 anche per Aaron Koster e Raffaele Buzzi, 28mo e 30mo. 38mo Iacopo Bortolas.