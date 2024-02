Combinata nordica, “Jarl Magnus il Magnifico”. Riiber ‘balla da solo’. A Seefeld riscrive la storia, ma non è finita qui…

Jarl Magnus Riiber ha alzato nuovamente l’asticella, portandola a una quota mai toccata in precedenza. Tra venerdì e domenica, il norvegese ha dominato la scena nel Triple di Seefeld, disputatosi peraltro in condizioni climatiche probanti, a causa delle alte temperature che hanno reso durissima la parte di sci di fondo. Un valore aggiunto per chi, nella combinata nordica, fa la differenza soprattutto nel salto.

Non è però questo il nocciolo della questione, bensì il fatto che il ventiseienne di Oslo abbia finalmente eguagliato il primato di 7 vittorie consecutive stabilito da Hannu Manninen nel gennaio 2006. Incredibilmente, per ben quattro volte lo scandinavo si era fermato a quota 6 affermazioni di fila, rimanendo a un passo dal pareggiare il record. “Buona la quinta!” esclamerebbe il regista di un film, perché a questo giro il norsk ha agganciato il finnico.

Non solo. Riiber ha contemporaneamente raggiunto altri traguardi significativi, seppur nell’ambito dei podi. A partire dal 25 febbraio 2023, si sono disputate 20 gare di primo livello (2 ai Mondiali di Planica e 18 in Coppa del Mondo). Ebbene, Jarl Magnus si è classificato primo o secondo in ognuna di esse! È pertanto stata toccata la pietra miliare dei 20 podi consecutivi tout-court. Fatto senza precedenti nella storia della disciplina.

Il norvegese ha, in questo caso, battuto sé stesso. Si era già spinto a 19 nell’arco temporale andato dal 28 febbraio 2019 al 23 febbraio 2020, dovendosi poi accontentare di un piazzamento nella top-ten il 1° marzo 2020. Peraltro quella sequenza comprendeva un terzo posto, a differenza di quella attualmente in corso, che contempla solo successi o piazze d’onore.

Insomma, Seefeld ha permesso a Riiber di firmare almeno due primati di assoluto rilievo, ma non è finita qui. L’imminente weekend di Otepää rappresenta l’opportunità di fare ancora di più. Banalmente, se dovesse vincere la mass start di venerdì, lo scandinavo diventerebbe il primo, nella quarantennale storia della Coppa del Mondo, a inanellare 8 affermazioni una dopo l’altra.

Alla portata c’è inoltre l’iconografica quota dei 100 podi in competizioni di primo livello (Giochi olimpici, Mondiali e Coppa del Mondo), sinora preclusa a chicchessia nell’ambito della combinata nordica. Il fuoriclasse di Oslo si è issato a 98 e “vede”, dunque, la tripla cifra.

La proverbiale ciliegina sulla torta potrebbe essere rappresentata dalla conquista matematica della Sfera di cristallo 2023-24. Dopo il trittico di Otepää, resteranno da disputare solamente quattro gare (i due restanti fine settimana di febbraio sono “bianchi”, si riprenderà a marzo). Riiber, al momento, ha 361 punti di vantaggio su Stefan Rettenegger e 372 su Jørgen Graabak.

Uscisse dal weekend estone con almeno 400 lunghezze di margine sull’inseguitore più prossimo, Jarl Magnus avrebbe già la certezza aritmetica di imporsi nella classifica generale. Sarebbe la quinta volta. Altro record, perché solo il tedesco Eric Frenzel ha saputo fare altrettanto.