Combinata nordica femminile, Hagen fa il vuoto nel fondo e vince gara-1 a Seefeld. Rimonta da top10 per Dejori

Ida Marie Hagen si dimostra ancora una volta la miglior fondista del circuito e domina la Gundersen di Seefeld in occasione della quinta tappa stagionale della Coppa del Mondo femminile 2023-2024 di combinata nordica. La norvegese ha costruito però le basi della vittoria odierna nel segmento di salto mattutino, strappando una preziosa seconda posizione a soli 26″ da Mari Leinan Lund in vista della prova di 5 km sugli sci stretti.

A quel punto Hagen, forte di una netta superiorità sul resto della concorrenza nella componente fondo, ha potuto fare letteralmente il vuoto nella Gundersen pomeridiana tagliando il traguardo con quasi un minuto di vantaggio sulla seconda classificata Leinan Lund, che ha completato l’ennesima doppietta norvegese dell’inverno e degli ultimi anni.

Quarta affermazione individuale della stagione e della carriera per Hagen, sempre più leader della classifica generale di Coppa del Mondo anche grazie al quarto posto raccolto oggi dalla connazionale e detentrice della Sfera di Cristallo Gyda Westvold Hansen, che ha recuperato tre posizioni nel segmento di fondo dopo una deludente settima piazza sul trampolino.

Podio completato in terza piazza dalla tedesca Nathalie Armbruster con un gap di 1’13” dalla vetta, eguagliando il suo miglior risultato della stagione. Gara positiva in chiave azzurra per Daniela Dejori, che sale dal 12° al 9° posto con una buona prestazione sugli sci e archivia il secondo miglior piazzamento dell’inverno, mentre Veronica Gianmoena si è attestata in 15ma posizione.