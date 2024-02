Alberto Cirio commenta l’assegnazione della pista di bob a Cortina: “13 milioni per il futuro di Cesana”

La chiacchieratissima pista di bob per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 si farà. La giornata di oggi è stata decisiva: la struttura che accoglierà le competizioni di bob, slittino e skeleton sarà infatti allestita a Cortina D’Ampezzo dopo l’accordo raggiunto tra Simico (società responsabile delle opere) e Pizzarotti, impresa che avrà il compito di realizzare i lavori in tempi strettissimi, tredici mesi. Adesso la palla passerà al Presidente Giovanni Malagò, il quale porterà la proposta al CIO.

Non è tardata ad arrivare la reazione del Governatore del Piemonte Alberto Cirio, il quale negli scorsi mesi si era inserito nella corsa inviando un dossier per riaprire l’impianto di Cesana Torinese. Il Presidente, commentando l’accaduto, non ha nascosto una certa dose polemica rivolte alla passata amministrazione.

“Quella proposta nasceva nel momento in cui Cortina non era disponibile – ha detto Cirio nelle parole raccolte da ANSA -. Queste sono Olimpiadi che si chiamano Milano-Cortina, nessuno ci ha rubato le Olimpiadi: qui qualcuno non ha voluto farle. Si sarebbero potute chiamare Milano-Torino-Cortina, ma Torino non ha voluto. Sappiamo bene come sono andate le cose”.

Il Presidente ha poi esultato per essere riuscito ad ottenere i tredici milioni di euro, arrivati grazie alla candidatura: “A me interessava mettere in gioco Cesana per avere i soldi: candidarla mi ha permesso di ottenere 13 milioni di euro all’interno dello stanziamento che la presidente del Consiglio Meloni è venuta recentemente a sottoscrivere ad Asti. Questi 13 milioni sono ormai assegnati al Piemonte, e ci permetteranno di convocare una riunione con il sindaco di Torino nella sua veste di sindaco della Città metropolitana e con i sindaci del territorio per decidere come risolvere quello che era diventato un problema“.

Ma nei piani di Cirio potrebbe anche non esserci la pista: “Ho i soldi per dare un futuro alla pista di bob, il che non vuole dire necessariamente mantenere quell’impianto: si può pensare anche a uno smantellamento per ritornare a dare al verde e alla natura quello spazio. Anche perché se mettono a posto l’impianto di Cortina, è evidente che in Italia ci sarà già un’altra pista di bob. L’idea di tornare ad avere a Cesana un bel prato verde o un parco avventure o una struttura comunque più rispettosa dell’ambiente mi sembra intelligente. Ma decideremo con il territorio“.