Combinata nordica, Riiber vince il primo atto del Triple di Seefeld. Costa si migliora ed entra in top15

Jarl Magnus Riiber archivia la pratica in scioltezza nella Gundersen sulla distanza dei 7,5 km dopo aver dominato in mattinata il segmento di salto e si impone agevolmente nel primo atto del Triple di Seefeld, valevole come sesto appuntamento stagionale della Coppa del Mondo maschile 2023-2024 di combinata nordica.

Il fenomeno norvegese, con il risultato odierno sulle nevi tirolesi, ha raggiunto quota 91 podi individuali in carriera nel circuito maggiore staccando di un’unità il finlandese Hannu Manninen e stabilendo un nuovo record assoluto. Riiber, partito nel segmento di fondo con ampio margine sugli inseguitori, si è limitato a gestire la situazione senza spendere troppe energie e tagliando il traguardo con 38″ di vantaggio sul connazionale Joergen Graabak.

Podio completato in terza piazza a 48″ dal padrone di casa austriaco Johannes Lamparter, al rientro dopo aver saltato per intero l’ultima tappa di Schonach. Quarta posizione a 1’01” dalla vetta per il tedesco Johannes Rydzek, che ha regolato in volata il norvegese Jens Luraas Oftebro (5°), il finlandese Eero Hirvonen (6°) e l’austriaco Stefan Rettenegger (7°).

Miglior risultato della stagione in casa Italia con Samuel Costa, che tiene botta sugli sci stretti dopo la bella prestazione sul trampolino (15°) e archivia un incoraggiante 14ma posizione a ridosso della top8 pagando un po’ dazio nell’ultimo giro. In zona punti anche Aaron Kostner 27° e Iacopo Bortolas 40°. Si qualifica per gara-2 Raffaele Buzzi in 44ma posizione, mentre non supera il taglio Domenico Mariotti 55°.