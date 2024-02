Combinata nordica, Coppa del Mondo maschile Otepää 2024. Una nuova “3-giorni”, stavolta in terra estone

L’ottavo atto della Coppa del Mondo maschile di combinata nordica 2023-24 andrà in scena a Otepää (Estonia) dal 9 all’11 febbraio. Le gare in programma sono tre, tutte individuali. Si comincia venerdì con una mass start, si prosegue sabato e domenica con il format canonico (un salto e 10 km di fondo).

In realtà, nelle intenzioni della Fis, il calendario iniziale prevedeva la presenza di una team sprint. Questa è stata successivamente cassata in favore di una gundersen-bis. La ragione? Mistero. Senza dubbio è molto più interessante avere una terza gara individuale, ma quel punto perché non prevedere una Compact?

Se ne prende atto. “Piuttosto che niente è meglio il piuttosto”, dice un vecchio adagio popolare. Dunque, piuttosto di un’estemporanea team sprint, meglio una gundersen. Senza arrivare a pretendere di avere tre format diversi nell’arco di tre giorni…

Località: Otepää (Estonia)

Dimensioni trampolino: HS97 (Normal Hill)

Ingresso nel calendario: gennaio 2019

Ultima apparizione: gennaio 2023

Gare ospitate: 6

TUTTI I VINCITORI

2019 (NH/10) – Jarl Magnus RIIBER (NOR)

2021 (NH/MS) – Jarl Magnus RIIBER (NOR)

2021 (NH/10) – Jarl Magnus RIIBER (NOR)

2023 (NH/MS) – Johannes LAMPARTER (AUT)

2023 (NH/10) – Julian SCHMID (GER)

ATLETI IN ATTIVITA’ GIA’ SALITI SUL PODIO

4 (4-0-0) – RIIBER Jarl Magnus [NOR]

2 (1-1-0) – LAMPARTER Johannes [AUT]

2 (1-0-1) – SCHMID Julian [GER]

2 (0-1-1) – WATABE Akito [JPN]

1 (0-1-0) – RYDZEK Johannes [GER]

1 (0-1-0) – BJØRNSTAD Espen [NOR]

1 (0-1-0) – RIEßLE Fabian [GER]

1 (0-1-0) – HEROLA Ilkka [FIN]

1 (0-0-1) – FRITZ Martin [AUT]

1 (0-0-1) – FAIßT Manuel [GER]

1 (0-0-1) – RETTENEGGER Thomas [AUT]

1 (0-0-1) – REHRL Franz-Josef [AUT]

NAZIONI, PODI E VITTORIE

5 (4-1-0) – NORVEGIA

5 (1-2-2) – GERMANIA

5 (1-1-3) – AUSTRIA

2 (0-1-1) – GIAPPONE

1 (0-1-0) – FINLANDIA

ITALIA

Per quanto riguarda l’Italia, le soddisfazioni maggiori sono arrivate nel 2019, quando Alessandro Pittin concluse al 9° posto la prima delle due competizioni, classificandosi invece 12° il giorno dopo.