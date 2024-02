Ciclocross, Blanka Kata Vas dà forfait per la prova élite: speranze per il podio per Casasola?

Entrano nel vivo i Mondiali di ciclocross 2024 di Tàbor (Repubblica Ceca). Dopo la staffetta mista odierna che ha visto trionfare la Francia e l’Italia giungere in quinta posizione, domani ci saranno ben tre gare che metteranno in palio medaglie: si tratta della prova élite femminile, la prova juniores sempre fra le donne e l’under 23 al maschile.

Proprio nella prova élite femminile mancherà quella che poteva essere una delle protagoniste, ossia l’ungherese Blanka Kata Vas. La ragazza della SD Worx aveva raccolto un secondo posto nell’ultima tappa di Coppa del Mondo in quel di Hooghereide. Un’assenza che potrebbe dare un ruolo da favorite ancora maggiore alle olandesi.

Queste le parole del suo direttore sportivo Lars Boom: “È un peccato che Blanka non possa partecipare ai Campionati del Mondo. Dopo aver saltato parte del suo inverno di ciclocross a causa di un infortunio alla clavicola, la sua forma è tornata giusto in tempo per una buona prestazione a Tabor. Kata Vas, però, ha trascorso gli ultimi giorni a letto malata. È un peccato che non possa provarci, perché poteva essere un percorso affine alle sue caratteristiche. Ma gareggiare non è più un’opzione: riposo e recupero ora hanno la precedenza”.