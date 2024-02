Calendario Mondiali ciclocross 2024 oggi: orari 3 febbraio, programma, tv, streaming, italiani in gara

Sono iniziati ieri i Mondiali di ciclocross 2024 in quel di Tàbor (Repubblica Ceca) con la vittoria da parte della Francia nel mixed team relay e il quinto posto raggiunto da un’Italia che poteva fare qualcosa in più, specie nella parte centrale della gara.

Per gli azzurri è già tempo di pensare alla seconda giornata di gare, con ben tre prove in programma nella giornata odierna. Si comincerà dalle 11.00 con la prova junior al femminile che vedrà impegnate per l’Italia Elisa Ferri, Ilaria Tambosco, Sofia Guichardaz, Giada Martinoli e Sabrina Rizzi. Successivamente saranno impegnati gli under 23 maschili, con Filippo Agostinacchio che si vorrà confermare dopo la buona frazione di ieri nella staffetta mista: insieme a lui ci saranno Luca Paletti, Samuele Scappini e Tommaso Cafueri.

A chiudere il programma ci sarà l’attesa prova delle donne élite: Italia che si presenterà con Sara Casasola, Francesca Baroni, Rebecca Gariboldi e Eva Lechner, ma le speranze di medaglia non saranno molte. Gara che dovrebbe esser fatta da padrona da parte delle olandesi, in particolare Ceylin del Carmen Alvarado, Puck Pieterse, Fem van Empel e Lucinda Brand.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming, gli italiani in gara oggi venerdì 3 febbraio ai Mondiali 2024 di ciclocross. La prova élite femminile sarà disponibile su Eurosport 2 per gli abbonati, mentre le altre saranno in streaming su Eurosport.it, Discovery Plus e Rai Play 3.

CALENDARIO MONDIALI CICLOCROSS 2024 OGGI

11.05 Prova junior femminile – diretta streaming su Discovery Plus, eurosport.it (per gli abbonati) e Rai Play 3 (gratis)

12.35 Prova under 23 maschile – diretta streaming su Discovery Plus ed eurosport.it (per gli abbonati)

14.35 Prova élite femminile – diretta tv su Eurosport 2, diretta streaming su Discovery Plus, eurosport.it, DAZN, Sky Go e NOW (per gli abbonati) e Rai Play 3 (gratis)

PROGRAMMA MONDIALI CICLOCROSS 2024 OGGI: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 2 per la prova élite femminile

Diretta streaming: Discovery Plus ed eurosport.it (per gli abbonati, per tutte le prove); DAZN, Sky Go e NOW (per gli abbonati, per la prova élite femminile);Rai Play 3 (gratis) per junior ed élite femminile

ITALIANI IN GARA OGGI MONDIALI CICLOCROSS 202 4

11.05 Prova junior femminile – Elisa Ferri, Ilaria Tambosco, Sofia Guichardaz, Giada Martinoli, Sabrina Rizzi

12.35 Prova under 23 maschile – Filippo Agostinacchio, Luca Paletti, Samuele Scappini, Tommaso Cafueri

14.35 Prova élite femminile – Sara Casasola, Francesca Baroni, Rebecca Gariboldi, Eva Lechner