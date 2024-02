Giro di Colombia 2024, Osorio vince la terza tappa a Tunja. Contreras nuovo leader, Bernal tra i più attivi

La terza tappa del Giro di Colombia 2024 si è conclusa con il successo di Alejandro Osorio. Il padrone di casa colombiano della GW Erco Shimano ha trionfato sul traguardo di Tunja dopo 142 km (circuito mosso di circa 13 km da ripetere undici volte) scoppiettanti, battendo allo sprint il connazionale della Nu Colombia Rodrigo Contreras.

In un finale interessante con diverse azioni, il podio tutto colombiano è stato completato in terza posizione da Rigoberto Uran (EF Education – EasyPost), che ha regolato un piccolo gruppetto capace a sua volta di anticipare il gruppo principale. Da segnalare la quarta piazza dell’ecuadoriano Jonathan Caicedo (Petrolike) e la quinta del fenomeno colombiano Egan Bernal (in gara con la maglia della Nazionale).

Tra i più attivi di giornata anche l’ecuadoriano campione olimpico in carica Richard Carapaz, decimo a 11″ dal vincitore e beffato nella volata del gruppo dall’azzurro Niccolò Bonifazio (Team Corratec-Vini Fantini). Grazie alla piazza d’onore odierna, Contreras diventa il nuovo leader della generale con 6″ di vantaggio su Tejada, 7″ su Sevilla e 11″ sull’italiano Andrea Piccolo.