Ciclismo, Giulio Ciccone operato: cosa é successo e i tempi di recupero

Cambia la programmazione per Giulio Ciccone. Il 29enne nativo di Chieti ha dovuto interrompere la sua preparazione a causa di una cisti perineale che lo ha costretto a un intervento chirurgico ieri, 5 febbraio. Come riportato dal comunicato della Lidl-Trek, si tratta di un’infiammazione piuttosto importante, che terrà lontano dalle gare il corridore abruzzese.

I medici, infatti, hanno imposto una sospensione dell’attività agonistica di quattro settimane. Un lasso di tempo che dipenderà anche dagli sviluppi post-operatori. Ciccone, infatti, seguirà una fase di riabilitazione e non potrà prendere parte al ritiro in altura a Teide, come era in programma.

Probabile che debba rinunciare alla Tirreno Adriatico, prevista dal 4 al 10 marzo, dove il ciclista nostrano voleva testare la propria gamba ed esordire nella stagione 2024. Chiaramente, questa criticità andrà a ostacolare il suo avvicinamento e vedremo quali saranno le decisioni in merito. Ne sapremo di più nelle prossime settimane.