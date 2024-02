Giro di Colombia 2024: diverse stelle al via. Da Quintana a Carapaz, passando per Cavendish e Gaviria

È una corsa di categoria 2.1, dunque non esaltante per montepremi e squadre presenti, ma in ogni caso il Giro di Colombia è riuscito a portare in startlist una manciata di nomi davvero di lusso. Sei le tappe in programma, si parte domani, andiamo a scoprire la corsa nel dettaglio.

PERCORSO

Diverse volate, ma decisiva in chiave classifica generale sarà la quinta frazione con arrivo in vetta ad Alto del Vino: salita di oltre 30 chilometri che sfiora i 3000 di altitudine.

Tappa 1 (06/02): Paipa – Duitama (155,8 km)

Tappa 2 (07/02): Paipa – Santa Rosa de Viterbo (168,6 km)

Tappa 3 (08/02): Tunja – Tunja (141,9 km)

Tappa 4 (09/02): Paipa – Zipaquirá (181,8 km)

Tappa 5 (10/02): Cota – Alto del Vino (138,3 km)

Tappa 6 (11/02): Sopó – Bogotá (138,7 km)

FAVORITI

Torna in gara, davanti al pubblico di casa, Nairo Quintana in maglia Movistar. Lancia la sfida il veterano colombiano al connazionale Rigoberto Uran, capitano in coppia della EF Education – EasyPost con il campione olimpico Richard Carapaz. Per la vittoria finale occhio anche a Alexey Lutsenko (Astana Qazaqstan Team). Grandi nomi per le volate: attesa la sfida tra Fernando Gaviria, passato alla Movistar, e Mark Cavendish.

ITALIANI AL VIA

Curiosità nello scoprire Davide Persico in volata e per l’esordio stagionale di Andrea Piccolo, che sembra sempre pronto alla definitiva esplosione che stiamo ancora attendendo.

Pos. Rider Team Age at start 1 PERSICO Davide Bingoal WB 22y + 311d 2 PICCOLO Andrea EF Education – EasyPost 22y + 320d 3 MASOTTO Giulio Team Corratec – Vini Fantini 24y + 268d 4 QUARTUCCI Lorenzo Team Corratec – Vini Fantini 24y + 307d 5 BALDACCINI Davide Team Corratec – Vini Fantini 25y + 260d 6 VIVIANI Attilio Team Corratec – Vini Fantini 27y + 110d 7 BONIFAZIO Niccolò Team Corratec – Vini Fantini 30y + 100d

Foto: Lapresse