Giro di Colombia 2024: Fernando Gaviria esulta in casa nella prima tappa davanti a Davide Persico

Tornato dopo tre anni in calendario il Giro di Colombia: la corsa sudamericana, in programma ad inizio stagione, si è aperta con una volata in quel di Duitama. A trionfare davanti al pubblico di casa è il beniamino dei tifosi Fernando Gaviria: primo successo dell’anno per il velocista della Movistar.

Giornata senza particolari ascese quella odierna, attesa la volata con nomi di lusso: Gaviria è riuscito a dominare lo sprint davanti al nostro Davide Persico. Eccellente la prova del velocista classe 2001, al suo primo anno tra i professionisti nelle fila della Bingoal WB: ha tutte le carte in regola per diventare uno sprinter di qualità.

Terzo l’altro nome altisonante, Mark Cavendish: podio per il britannico dell’Astana Qazaqstan Team davanti ai due padroni di casa Nelson Andrés Soto e Jhonatan Restrepo.

In casa Italia altri due uomini nella top-10: settimo Andrea Piccolo (EF Education – EasyPost), ottavo Niccolò Bonifazio (Team Corratec – Vini Fantini).

Foto: Lapresse