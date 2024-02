Ciclismo, Filippo Ganna lascia qualche dubbio sulla condizione: “Perso un mese di allenamento, vediamo per le classiche”

Seconda corsa stagionale per Filippo Ganna. Dopo l’esordio in Australia al Tour Down Under (al quale ha seguito anche la tappa di Coppa del Mondo di ciclismo su pista sempre in terra oceanica), il fenomeno azzurro si è spostato in Europa presentandosi al via alla Volta ao Algarve in Portogallo.

Domani una cronometro già importante per mettersi in mostra, anche se lo stato di forma del piemontese al momento non sembra essere quello dei giorni migliori. A confermarlo è stato proprio il vice campione del mondo a cronometro in un’intervista a Spaziociclismo: “Nell’intervallo fra le due stagioni sono stato parecchio fermo e poi, quando ho ripreso, ho perso quasi un mese per un piccolo problema fisico. Adesso iniziamo a tornare in gara e a trovare la condizione migliore”.

I prossimi appuntamenti: “Sono felice di essere qui con i miei compagni e di potermi preparare così in vista della Tirreno-Adriatico. Vediamo come andranno le cose. Per la stagione, il mio obiettivo primario sono sicuramente i Giochi olimpici di Parigi 2024″.

Poi lascia il dubbio sulle classiche di primavera, che nella passata stagione lo consacrarono: “Vedremo…”.