Ciclismo, Domenico Pozzovivo torna al passato: lo riaccoglie la VF Group Bardiani CSF Faizanè

Domenico Pozzovivo alla veneranda età di 41 anni ha ancora voglia di lottare sulle strade del ciclismo internazionale. Lo scalatore lucano decide di chiudere la carriera così come l’aveva cominciata: ha firmato ufficialmente un contratto con la VF Group Bardiani CSF Faizanè 19 anni dopo che questa squadra l’aveva lanciato nel grande ciclismo.

Queste le dichiarazioni di Roberto Reverberi, team manager della squadra: “Pozzovivo sarà di fondamentale importanza per insegnare ai nostri giovani, è un esempio e una guida. L’anno in cui è definitivamente esploso, nel 2012, ha vinto 4 corse, ricordo ancora le emozioni di quelle vittorie. Ci affidiamo per questo ad una delle persone più professionali che io abbia mai conosciuto. Esprime dei valori notevoli e può correre ancora ad alti livelli, siamo contenti e orgogliosi di avergli dato l’occasione di chiudere il cerchio della sua carriera qui, dove ha iniziato”.

Emerge la soddisfazione anche dalle parole di Pozzovivo: “Ha le sembianze della sceneggiatura di un film, ma il ritorno nel team che mi ha lanciato ormai (fa quasi impressione dirlo) 19 anni fa nel mondo del professionismo e con cui ho condiviso più di un terzo della mia carriera si è finalmente concretizzato. Oltre all’inevitabile emozione, mi sento estremamente motivato a dare il mio apporto di esperienza ad una squadra che ha nella propria filosofia la valorizzazione e la crescita dei giovani, obiettivo a cui penso di poter essere funzionale, spinto dalla volontà di competere ancora ad alti livelli a dispetto della carta d’identità. Ringrazio Bruno e Roberto Reverberi per l’occasione che mi hanno dato”. Un’ultima occasione della carriera dopo quella avuta lo scorso anno nel World Tour grazie alla Isarel Premier Tech.

