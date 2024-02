Kuurne-Bruxelles-Kuurne 2024 oggi in tv: percorso, dove vederla, favoriti, streaming

Dopo la Omloop Het Nieuwsblad di ieri, continuano le Classiche del Nord con il canonico appuntamento con la Kuurne-Bruxelles-Kuurne, giunta alla 76a edizione. Una corsa ostica e non semplice da interpretare, con difficoltà soprattutto nella prima parte e che ha premiato talvolta corridori più veloci e talvolta colpi di mano.

PERCORSO

I corridori dovranno percorrere ben 196,4 km prima giungere al traguardo. Anche quest’anno sono 13 i muri da affrontare, con gli ultimi sessanta chilometri tutti in pianura che potrebbero portare a una volata di gruppo. I primi due terzi di gara però saranno particolarmente tosti. In avvio di gara spazio per il Volkegemberg e il Lepelstraat, rispettivamente affrontate come secondo e terzo muro di giornata. La corsa potrebbe incendiarsi sul Mont Saint Laurent, uno dei punti più critici e complicati di ogni edizione di questa corsa, con i suoi 1200 metri su fondo in pavé e al 7,3% di pendenza media. Le ultime due asperità da affrontare saranno la Côte de Trieu e il Kluisberg. La prima si affronterà dopo 127,7km dalla partenza, e ha una lunghezza di 1,2 km con una pendenza media del 7,1%. L’ultimo muro invece si scollinerà a 61 km dal traguardo, di conseguenza i velocisti hanno spazio per ricucire.

FAVORITI

Il favorito numero uno è con ogni probabilità Jasper Philipsen: il belga è il principale velocista puro in gara e, in caso di arrivo allo sprint di gruppo, è il maggiore indiziato per il successo finale. Occhio anche a Wout Van Aert, terzo ieri alla Omloop e sempre particolarmente veloce anche nelle volate di gruppo. Attenzione anche a Jan Tratnik, che ha mostrato una super condizione ieri vincendo la Omloop, ma anche a Christophe Laporte che è un’altra carta che Il Team Visma | Lease a Bike si può giocare. Dal mazzo possono uscire altri nomi, come Arnaud Demare e Biniam Girmay.

Guarda la Kuurne-Bruxelles-Kuurne 2024 su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese.

PROGRAMMA KUURNE-BRUXELLES-KUURNE 2024

Domenica 25 febbraio

Orario di partenza: 12.19

Orario di arrivo stimato: 16.55

OMLOOP HET NIEUWSBLAD 2024: COME SEGUIRLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 2 (canale 211 di Sky) dalle 14.30

Diretta streaming: Eurosport.it, Discovery+, DAZN, Sky Go, NOW dalle 14.30