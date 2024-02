Chi vince Sanremo 2024? Classifica, previsioni, quote per le scommesse e incidenza del Televoto

QUOTE

Angelina Mango per stare sul sicuro, Loredana Bertè per tentare l’azzardo. Le quote dei principali bookmaker sono state aggiornate dopo le prime serate del Festival, e sono giunti ad un’unanime conclusione. La strafavorita per il successo finale di questa edizione 2024 di Sanremo è senza dubbio Angelina Mango, bancata a quote che vanno da 2.25 a 2.75.

Dietro di lei, ma discretamente staccata, c’è Geolier, che almeno alla vigilia del Festival era ipotizzato sì in una buona posizione di classifica, ma non così vicino alla possibilità di guadagnare il gradino più alto del podio.

Scorrendo le quote, si trova poi la ligure Annalisa, che era la favorita-top prima che si aprisse il sipario del Festival, mentre dietro di lei, a 10, ecco la coppia Bertè – Irama, per chi vuole tentare un buon colpo. Decisamente più staccati tutti gli altri, con Ghali bancato a 20 e Alessandra Amoroso a 25, mentre un Mahmood per la terza volta medaglia d’oro è dato a 33. In coda alla classifica dei possibili vincitori, invece, staccatissimi da tutti ci sono i Bnkr44, che la Snai banca addirittura a 500.

TELEVOTO

Il Televoto avrà un impatto importantissimo almeno nella formazione della classifica prima dell’ultima votazione. I voti da casa, infatti, saranno gli unici possibili per premiare le 30 canzoni di questa sera, prima che venga poi fatta una media con le serate precedenti e si passi alla votazione finale che vedrà incidere il Televoto per il 34%, percentuale come di consueto pressoché identica a Giuria Sala Stampa e a Giuria Radio (entrambe col 33% di incidenza).

LA CLASSIFICA ATTUALE

Queste sono state le classifiche nelle prime tre serate di Festival di Sanremo:

Prima serata

Loredana Bertè – “Pazza” Angelina Mango – “La noia” Annalisa – “Sinceramente” Diodato – “Ti muovi” Mahmood – “Tuta gold”

Seconda serata

Geolier – “I p’ me tu p’ te” Irama – “Tu no” Annalisa – “Sinceramente” Loredana Bertè – “Pazza” Mahmood – “Tuta gold”

Terza serata