Orari Festival di Sanremo 2024 oggi: ordine dei cantanti, ospiti e conduttori del 10 febbraio

Immancabile co-conduttore di quest’ultima serata del Festival Di Sanremo 2024 sarà il compagno di avventura di tutti i Festival targati Amadeus: Fiorello. La serata si aprirà come nei giorni precedenti intorno alle 20.45, con la gara che comincerà subito. Prima dello start ci sarà l’ultimo appuntamento con il PrimaFestival, la striscia di dieci minuti post-Tg1 con alla conduzione il duo Paola e Chiara.

LA GARA

La gara come da tradizione, e proprio come quella di apertura di ogni Festival, vedrà sul palco l’esibizione di tutti i 30 protagonisti, che dopo il venerdì dedicato alle cover torneranno a proporre i loro brani in concorso. Le canzoni saranno votate solo dal Televoto, poi si provvederà alla comunicazione della classifica generale delle 30 canzoni che si è determinata alla fine della quarta serata, e si farà la media tra le percentuali di voto ottenute nella quinta serata con il Televoto e le medie delle serate precedenti, ottenendo così una nuova classifica generale. A quel punto si procederà con il riascolto delle prime cinque canzoni classificate, che saranno nuovamente votate da tutte e tre le giurie, con un’incidenza del 34% per il Televoto e del 33% a testa per la Giuria della Sala Stampa, Tv e Web e per la Giuria delle Radio. Al termine di questa votazione sarà svelata, dopo le 2 di notte, la classifica finale dei primi cinque e sarà proclamata la canzone vincitrice del Festival di Sanremo 2024.

GLI OSPITI

Viste le tantissime canzoni da ascoltare, ci sarà naturalmente spazio ridotto per gli ospiti. Tornerà all’Ariston Gigliola Cinquetti per festeggiare i 60 anni di “Non ho l’età”, e ci sarà spazio per la stella della danza mondiale Roberto Bolle. In piazza Colombo arriverà Tananai mentre Tedua tornerà sulla nave per una nuova esibizione.