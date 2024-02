Chi sono gli ospiti stasera al Festival di Sanremo 2024: quanto guadagnano, i cachet e perché sono famosi

Parte questa sera il Festival di Sanremo 2024 dal Teatro Ariston e la gara prevede 5 serate ricche di canzoni, ospiti e co-conduttori e co-conduttrici. Amadeus, presentatore e direttore artistico, è pronto a offrire una scaletta ricca di novità. Ecco, nel dettaglio, il programma ufficiale della prima serata di Sanremo 2024.

La prima serata martedì 6 febbraio: tutti i cantanti in gara, conduce Mengoni

Sanremo 2024 inizia martedì 6 febbraio: insieme ad Amadeus ci sarà sul palco, come co-conduttore – il cantante Marco Mengoni, ultimo vincitore del Festival. Sul Suzuki Stage ci sarà Lazza, mentre dalla nave Costa Smeralda si esibirà Tedua. Si esibiranno tutti e 30 i cantanti, i brani saranno votati da Giuria della Sala Stampa, Tv e Web. A fine serata, la prima classifica parziale con la comunicazione dei primi 5 meglio piazzati.

Quanto guadagnano gli ospiti di questa sera

Per ciò che concerne il cachet percepito dai due artisti che si esibiranno in questo primo appuntamento del Festival non ci sono notizie sulle cifre ufficiali, almeno, non al momento. Tedua e Lazza, tuttavia, guadagneranno sicuramente in termini di vendite dopo le loro esibizioni, anche se, entrambi gli artisti, sono tra i più scaricati sulle piattaforme digitali. Ricordiamo, inoltre, che Lazza, lo scorso anno, arrivò secondo, dietro proprio lo stesso Marco Mengoni, con il brano “Cenere”, canzone, a tutt’oggi, inserita nelle playlist di Spotify più ascoltate.