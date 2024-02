Quanto guadagna Amadeus a Sanremo 2024? Cachet importante e cifra in rialzo dalla scorsa edizione

Sembra che con Sanremo 2024 si concluderà l'”era Amadeus” come conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo. Durante il suo periodo di conduzione dal 2020 al 2024, Amadeus ha sicuramente lasciato il segno e contribuito in modo significativo alla storia del Festival della Canzone Italiana. Essere considerato tra le figure più importanti della lunga storia del festival, al pari di presentatori come Nunzio Filogamo, Mike Bongiorno e Pippo Baudo, sottolinea l’impatto e il successo di Amadeus nel ruolo di conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo.